Алиевы проголосовали на выборах

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.

Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Отметим, что на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку зарегистрировано 579 избирателей. В этом округе ведут борьбу 8 кандидатов.