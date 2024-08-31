Пашинян озвучил новое предложение Баку по мирному договору

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новое предложение по мирному договору. В окончательном варианте документа содержатся 17 статей, из которых 13 уже согласованы, включая предисловие.

«Большинство формулировок статей уже согласованы. Наше предложение заключается в том, чтобы взять все согласованные статьи и на их основе подписать мирный договор. Мы считаем это необходимым, поскольку в этих статьях закреплены все основные принципы договора. Подписать и ратифицировать, а остальные вопросы продолжать согласовывать», — заявил Пашинян.