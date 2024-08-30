В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев |
Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео) |
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей |
Алиев сделал жесткое заявление по Армении |
Гаджиев потребовал от Армении раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев и извиниться |
Азербайджан и Армения подписали соглашение |
Франция показала духовное банкротство, пытаясь унизить азербайджанских паралимпийцев |
Коротченко: Не все в Ереване смирились с восстановлением целостности Азербайджана |
Макрон утверждает, что не знал ни о приезде, ни о готовящемся аресте Дурова |
Главное Мир

Боррель заявил, что ЕС не принял общее решение об ударах ВСУ по России

Боррель заявил, что ЕС не принял общее решение об ударах ВСУ по России

Министры обороны стран Евросоюза оставили самим странам решение по ограничениям на удары ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, общеевропейского решения по этому вопросу не будет.

«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие», – объявил глава евродипломатии по итогам неформальной встречи министров обороны.

При этом он напомнил, что страны Евросоюза оказали Украине военную помощь на 43,5 миллиарда евро.

Теги:
Из этой рубрики
Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве
Мир

Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве

2024/08/30, 23:55
Польша отказалась обучать украинских военных и сбивать российские ракеты
Мир

Польша отказалась обучать украинских военных и сбивать российские ракеты

2024/08/30, 22:45
МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина
Мир

МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

2024/08/30, 22:28
ВСУ атаковали Белгородскую область России (видео)
Мир

ВСУ атаковали Белгородскую область России (видео)

2024/08/30, 21:52
В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев
Мир

В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев

2024/08/30, 21:15
Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России
Мир

Сийярто заявил, что Венгрия подготовилась к отопительному сезону благодаря России

2024/08/30, 20:54
Африканская страна обвинила Украину в вооружении террористов
Мир

Африканская страна обвинила Украину в вооружении террористов

2024/08/30, 20:32
В Армении выявлено уже 92 случая заболевания лихорадкой Западного Нила
Мир

В Армении выявлено уже 92 случая заболевания лихорадкой Западного Нила

2024/08/30, 20:17
МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина
Мир

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина

2024/08/30, 19:56