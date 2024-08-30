Боррель заявил, что ЕС не принял общее решение об ударах ВСУ по России

Министры обороны стран Евросоюза оставили самим странам решение по ограничениям на удары ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, общеевропейского решения по этому вопросу не будет.
«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие», – объявил глава евродипломатии по итогам неформальной встречи министров обороны.
При этом он напомнил, что страны Евросоюза оказали Украине военную помощь на 43,5 миллиарда евро.