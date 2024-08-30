Боррель заявил, что ЕС не принял общее решение об ударах ВСУ по России

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Министры обороны стран Евросоюза оставили самим странам решение по ограничениям на удары ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, общеевропейского решения по этому вопросу не будет.

«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие», – объявил глава евродипломатии по итогам неформальной встречи министров обороны.

При этом он напомнил, что страны Евросоюза оказали Украине военную помощь на 43,5 миллиарда евро.