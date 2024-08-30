Azercell представил сервис «Kinon»

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Мобильный оператор предоставляет возможность бесплатного просмотра более 240 каналов в течение 14 дней

Azercell представляет новую услугу «Kinon», объединяя более 240 локальных и зарубежных каналов и самые популярные фильмы в одном приложении.

Пользоваться «Kinon» легко и выгодно, так как услуга доступна одновременно на трех различных устройствах. Также в рамках одной подписки можно создать до 5 разных учетных записей. Абонентам предлагаются два пакета: «Kinon+Amediateka» и «Amediateka».

«Kinon+Amediateka» включает в себя качественное прямое вещание телеканалов, а также новые фильмы и сериалы студий HBO, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и WarnerMedia. Для активации подписки достаточно набрать на экране телефона USSD-код *800#YES. В рамках специальной акции абонент получит 14-дневный бесплатный доступ к сервису и 5 ГБ интернета для просмотра телеканалов в подарок. По завершении пробного периода ежемесячная абонентская плата за услугу составит 9 AZN.

Пакет «Amediateka» позволяет смотреть новые материалы студий HBO, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и WarnerMedia в высоком качестве. Подписаться на пакет «Amediateka» можно набрав *890#YES. Ежемесячная плата за услугу составляет 3.99 AZN.

Подписку можно отключить в любое время.

Отметим, что «Kinon» поддерживается на всех смартфонах с операционными системами Android и iOS, на Android TV и Samsung Smart TV, планшетах и других устройствах. В скором времени «Kinon» будет доступен и на LG Smart TV. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore.

Для дополнительной информации о сервисе просим посетить страницы Azercell и Kinon.