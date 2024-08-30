Гаджиев потребовал от Армении раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев и извиниться

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30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.

В этот день в Азербайджане вновь напоминают о судьбе около 4000 граждан, пропавших без вести в результате агрессии Армении. По словам помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, выяснение их судеб остаётся одной из самых острых гуманитарных проблем, волнующих не только родных, но и всё азербайджанское государство.

«Еще раз показав свою нечеловеческую сущность, Армения уклоняется предоставить информацию об их судьбе и месте массовых захоронений,» – написал Гаджиев в Х.

Он также подчеркнул, что «Армения должна сообщить точное место массовых захоронений, в том числе останков Национального героя Натига Гасымова».

30 avqust BMT qərarları ilə Beynəlxalq itkin düşmüş şəxslər günü kimi qeyd olunur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş 4000-ə qədər Azərbaycan vətəndaşının taleyinin müəyyənləşdirilməsi yalnız onların doğmalarını deyil, Azərbaycan dövlətini narahat… pic.twitter.com/RgZm215ozz — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 30, 2024

Гаджиев также потребовал от Армении извинений перед Азербайджаном за свои варварские действия и привлечь к ответственности военных преступников.

«Многочисленные показания свидетелей и массовые захоронения, найденные на освобожденных от оккупации территориях, являются доказательством того, что взятые в заложники и плененные азербайджанцы подвергались жестоким пыткам и убийствам со стороны Армении. Виновных в этих преступлениях против человечности в Армении не только не наказывают, а даже делают героями. Но справедливость восторжествовала!

Сегодня большинство этих преступников предстали перед правосудием в Азербайджане. Западным политикам и медиа, которые за деньги армянского лобби призывают освободить военных преступников, должно быть стыдно за свои действия. Армения же должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия, привлечь к ответственности других виновных», – добавил он.