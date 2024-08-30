Американцы больше доверяют Трампу, чем Харрис, во внешней политике

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По вопросам внешней политики американцы больше доверяют кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, чем его оппоненту от Демократической партии Камале Харрис. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проведенный опрос.

«Помимо иммиграции и экономики, избиратели считают, что Трамп лучше Харрис способен справиться с войной между Израилем и ХАМАС, а также с вызовами со стороны России и Китая», — отмечается в материале издания.

При этом Харрис обходит в общенациональных опросах Трампа на один процент. Пока она набирает 48 процентов поддержки респондентов, ее оппонент получает 47 процентов. При этом авторы материала подчеркивают, что данные цифры говорят о максимальной неопределенности на выборах и равных шансах обоих кандидатов.