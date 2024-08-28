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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Исламского джихада»

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира палестинской группировки «Исламский джихад» в районе сирийско-ливанской границы. Об этом пресс-служба армии сообщила в Telegram-канале.

«Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили Фариса Касима, крупного террориста в оперативном отделе террористической организации «Исламский джихад», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Касим отвечал за разработку оперативных планов движения в Сирии и Ливане. Полевой командир играл центральную роль в вербовке палестинцев в организацию «Хезболла».

Израильская армия также сообщила, что в ходе удара были уничтожены дополнительные террористы «Исламского джихада», которые направлялись из Сирии на территорию Ливана. ЦАХАЛ считает, что члены организации хотели организовать там террористическую деятельность.

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