Президент Палестины прервал визит в Саудовскую Аравию из-за действий Израиля

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Президент Палестины Махмуд Аббас вынужден был прервать визит в Саудовскую Аравию из-за действий Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Аббас решил в срочном порядке вернуться в Рамаллу, административный центр Палестины, чтобы «лично наблюдать за ситуацией в свете израильской агрессии», целью которой стали населенные пункты, расположенные на севере палестинских территорий на Западном берегу.

В ночь на 28 августа Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу. В результате погибли по меньшей мере девять палестинцев, несколько десятков пострадали. Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац объяснил действия военных необходимостью уничтожить «террористическую инфраструктуру, созданную Ираном в этих районах», и призвал «бороться с этой угрозой столь же решительно, как и с террористическими структурами в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые необходимые меры».