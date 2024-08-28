Рафиг Вердиев: Уровень Каспия может опуститься на 6 метров

410 Просмотров

К концу века уровень Каспийского моря может снизиться на 6 метров.

Об этом сообщил заместитель заведующего отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев, передает Trend.

Он отметил, что за последние 30 лет уровень рек, впадающих в Каспийское море, снизился.

«Кроме того, уменьшается количество осадков, увеличивается испарение, что приведет к снижению уровня Каспия. В 1979 году в связи с понижением уровня Каспийского моря предполагался проект по притоку северных рек в море. А потом уровень Каспия повысился. Поэтому проект был отложен. Но текущие процессы могут снова актуализировать этот проект», – добавил Вердиев.