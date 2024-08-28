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Путин после разговора с Пашиняном позвонил Алиеву: что известно

Путин после разговора с Пашиняном позвонил Алиеву: что известно

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Кремль, лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договорённостей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнёрства.

«Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации в Закавказье, включая вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, и разблокирования транспортных коммуникаций между двумя государствами. В этой связи с российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать всё возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений.

Условлено о продолжении личных контактов», – отметили в Кремле.

Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщила, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Владимир Путин подчеркнул готовность России поддержать продвижение мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили также вопрос об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.

Как ранее сообщал Minval, в прошлую пятницу президент РФ поделился с премьер-министром Армении впечатлениями от своего визита в Азербайджан, за что Пашинян поблагодарил президента Путина.

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