Бывшего телохранителя Ильхама Алиева нашли мертвым в Турции (видео)

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Турецкие СМИ: Бывшего телохранителя президента Азербайджана Ильхама Алиева нашли мертвым в гостиничном номере в Турции.

50-летнего Махира Мамедова нашли в районе Кушадасы в городе Айдын. Он приехал три дня назад на отдых вместе с женой и сыном.

Утром после завтрака семья вернулась отдохнуть в номер. Позднее жена с ребенком решили сходить в центр города на прогулку, а когда вернулись, то обнаружили Мамедова, лежащего неподвижно на полу.

Точную причину смерти установят после вскрытия, отметила газета Turkiye.