Азербайджан выиграл чемпионат мира по робототехнике

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Сборная Азербайджана по робототехнике стала чемпионом мира, показав лучший результат в финале чемпионата мира по робототехнике среди молодежи и подростков Technoxian-2024 в индийском Нью-Дели.

Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Национальная сборная, соревнующаяся с 8 командами, завоевала одну золотую медаль в категории RC Craft и две бронзовые медали в категориях FPV Drone и Dron Soccer. Согласно общему рейтингу стран, Азербайджан занял первое место в мире, продемонстрировав лучший результат.