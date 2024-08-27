Более 20 тыс. азербайджанцев вернутся в этом году на свои земли

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Ожидается, что к концу этого года на свои земли вернутся более 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

Об этом заявил находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Хаканом Фиданом. Информацию приводит «Репорт»

По его словам, Турция оказывает содействие Азербайджану в процессе восстановления Карабаха: «Большую поддержку азербайджанским компаниям в регионе оказывают турецкие компании. Благодаря этому мы видим, что за короткое время здесь сложилась совершенно иная картина. Каждый месяц мы празднуем завершение новых проектов, возвращение людей. Ожидается, что к концу этого года более 20 000 бывших вынужденных переселенцев вернутся на свои земли. А в конце 2026 года более 140 тысяч граждан вернутся в Карабах в рамках первого этапа миграции”.