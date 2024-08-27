Зеленский против насильственного возвращения украинцев в страну

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения применяться не будет.

Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции.

У президента попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что Украина обращается к партнерам с просьбой поспособствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста на Родину.

Он объяснил, что странам-партнерам не очень выгодно заявлять о том, что они отправляют украинцев на Родину, поскольку их поддержка очень дорогостоящая. Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.

«Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения… Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были тут при условии их решения», – добавил Зеленский.