Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия |
Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно |
Сарсангское водохранилище разрослось до максимума (видео) |
ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат |
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину |
500 бойцов ВСУ прорвались через границу с Белгородской областью России, идут бои (обновлено) |
Идеолог Кремля назвал цель визита Дурова в Баку |
Иванишвили предложил сделать православие государственной религией Грузии |
Россия вторые сутки кошмарит Украину массированными ударами |
Главное Мир

Зеленский против насильственного возвращения украинцев в страну

Зеленский против насильственного возвращения украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения применяться не будет.

Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции.

У президента попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что Украина обращается к партнерам с просьбой поспособствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста на Родину.

Он объяснил, что странам-партнерам не очень выгодно заявлять о том, что они отправляют украинцев на Родину, поскольку их поддержка очень дорогостоящая. Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.

«Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения… Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были тут при условии их решения», – добавил Зеленский.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский против насильственного возвращения украинцев в страну
Мир

Зеленский против насильственного возвращения украинцев в страну

2024/08/27, 19:06
Зурабишвили распорядилась о дате парламентских выборов в Грузии
Мир

Зурабишвили распорядилась о дате парламентских выборов в Грузии

2024/08/27, 18:27
Зариф передумал и вновь занял пост вице-президента Ирана
Мир

Зариф передумал и вновь занял пост вице-президента Ирана

2024/08/27, 17:54
Фредерик Бело - «Минвалу»: «Пока Павел Дуров не обращался ко мне»
Мир

Фредерик Бело – «Минвалу»: «Пока Павел Дуров не обращался ко мне»

2024/08/27, 17:16
В России снимают сериал про Байдена
Мир

В России снимают сериал про Байдена

2024/08/27, 16:39
Зеленский сообщил, что представит план победы Украины Харрис и Трампу
Мир

Зеленский сообщил, что представит план победы Украины Харрис и Трампу

2024/08/27, 16:25
Лавров озвучил новую версию ареста Дурова
Мир

Лавров озвучил новую версию ареста Дурова

2024/08/27, 15:59
Лукашенко встал на сторону Франции
Мир

Лукашенко встал на сторону Франции

2024/08/27, 15:33
Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам цветной революции в Грузии
Мир

Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам цветной революции в Грузии

2024/08/27, 15:05