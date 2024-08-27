Сарсангское водохранилище разрослось до максимума (видео)

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Площадь поверхности Сарсангского водохранилища Карабаха, обладающего богатыми водными ресурсами, в этом году по сравнению с предыдущими годами выросла, достигнув рекордного уровня. Об этом сообщает «Азертадж»

Хотя в период с 2014 по 2023 год водная поверхность водохранилища увеличивалась или уменьшалась, анализ спутниковых снимков 2024 года показывает, что за последние 10 лет площадь водной поверхности достигла максимального уровня – 1065 га.

Увеличение площади поверхности воды в Сарсангском водохранилище, которое в течение многих лет подвергалось негативному воздействию окружающей среды, можно считать результатом восстановления экосистемы водохранилища с прошлого года. Сарсангское водохранилище, крупнейший водоем Карабаха, имеет стратегическое значение для Карабахского экономического района и прилегающих регионов.