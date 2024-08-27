ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат

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Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия заняла 100 населенных пунктов в Курской области, взяв в плен почти 600 российских военнослужащих.

Эти данные озвучил Александр Сырский, выступая на форуме «Украина 2024. Независимость», сообщает «РБК-Украина».

По словам генерала, ВСУ уже контролируют 1294 квадратных километров в Курской области. В ходе наступления в плен попали 594 российских военнослужащих.

Он также отметил, что российское командование перебросило на курское направление около 30 тысяч солдат, и что эта цифра продолжает расти.