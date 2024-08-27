США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России

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Администрация Соединенных Штатов подтвердила, что переговоры с Украиной по перспективам увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются, эти обсуждения не намерены выносить на публику.

На регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби попросили прокомментировать заявления украинских властей о необходимости разрешить им расширить зону применения американских вооружений по территории России. «Это отнюдь не новое пожелание президента [Украины Владимира] Зеленского. Он высказывал нам свои беспокойства в частном порядке, и он, конечно, высказывал их всем публично, и мы понимаем, почему он это делает – его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке. И у меня нет никаких изменений в нашей политике в отношении американских вооружений, о которых я мог бы сообщить вам сегодня, как и [изменений в] руководящих принципах [по этому вопросу]», – ответил он.

Кроме того, заявил представитель Белого дома, Соединенные Штаты намерены направить «энергетическое оборудование, чтобы восстановить то, что было повреждено Россией, и укрепить устойчивость энергетической сети Украины». Он добавил, что «речь идет не только о защите объектов [энергетической сферы], хотя это важная часть работы, но и об обеспечении их устойчивости».