Ливия приостановила нефтедобычу |
США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России |
Дуров остался под стражей до 28 августа (обновлено) |
Мехрибан и Лейла Алиевы на празднестве с детьми (обновлено, фото, видео) |
Израиль атаковал в Газе сотрудников турецкого телеканала |
«Даже на войне есть правила». В ООН осудили сегодняшний удар России по Украине |
Азербайджан соболезнует Пакистану |
БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма |
Порывы ветра в регионах страны усилятся |
Главное Политика

США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России

США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России

Администрация Соединенных Штатов подтвердила, что переговоры с Украиной по перспективам увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются, эти обсуждения не намерены выносить на публику.

На регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби попросили прокомментировать заявления украинских властей о необходимости разрешить им расширить зону применения американских вооружений по территории России. «Это отнюдь не новое пожелание президента [Украины Владимира] Зеленского. Он высказывал нам свои беспокойства в частном порядке, и он, конечно, высказывал их всем публично, и мы понимаем, почему он это делает – его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке. И у меня нет никаких изменений в нашей политике в отношении американских вооружений, о которых я мог бы сообщить вам сегодня, как и [изменений в] руководящих принципах [по этому вопросу]», – ответил он.

Кроме того, заявил представитель Белого дома, Соединенные Штаты намерены направить «энергетическое оборудование, чтобы восстановить то, что было повреждено Россией, и укрепить устойчивость энергетической сети Украины». Он добавил, что «речь идет не только о защите объектов [энергетической сферы], хотя это важная часть работы, но и об обеспечении их устойчивости».

Теги:
Из этой рубрики
США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России
Политика

США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России

2024/08/27, 00:19
Азербайджан соболезнует Пакистану
Политика

Азербайджан соболезнует Пакистану

2024/08/26, 21:03
БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма
Политика

БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма

2024/08/26, 19:06
Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении Сирии и Турции
Политика

Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении Сирии и Турции

2024/08/26, 16:46
Мухтар Бабаев встретился с генсеком ООН
Политика

Мухтар Бабаев встретился с генсеком ООН

2024/08/26, 16:05
Байрамов летит в Анкару и обсудит с Фиданом мирный договор между Баку и Ереваном
Политика

Байрамов летит в Анкару и обсудит с Фиданом мирный договор между Баку и Ереваном

2024/08/26, 14:39
Боррель: Влияние Турции и России разрушило «средиземноморский порядок» ЕС
Политика

Боррель: Влияние Турции и России разрушило «средиземноморский порядок» ЕС

2024/08/26, 12:54
Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями
Политика

Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями

2024/08/26, 01:05
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
Политика

Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

2024/08/25, 23:00