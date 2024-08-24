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Главное Мир

Министры ИД Казахстана и Армении обсудили расширение партнерства  

Министры ИД Казахстана и Армении обсудили расширение партнерства  

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, сообщают армянские СМИ.

Собеседники обсудили повестку двустороннего сотрудничества между Арменией и Казахстаном, в том числе текущие работы, направленные на расширение партнёрства.  Министры обменялись мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности, а также перспектив развития региональных логистических связей.

Были затронуты также актуальные вопросы международной повестки дня.

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