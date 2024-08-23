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Азербайджанская команда завоевала медали при поддержке Azercell

Азербайджанская команда завоевала медали при поддержке Azercell

Представители национальной сборной успешно выступили на Европейской юношеской олимпиаде по информатике, став обладателями 1 серебряной и 2 бронзовых медалей

Олимпийская сборная Азербайджана вошла в число призеров на 8-й Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024, которая прошла с 14 по 22 августа в столице Республики Молдова Кишинэу.

Ученик 9-го класса средней школы номер 157 города Баку Гасан Велиев завоевал серебряную медаль, а 9-классники Бакинского турецкого лицея «Анадолу» Ахмед Ганбарлы и средней Сумгайытской школы номер 23 Мухаммедали Ахмедов были удостоены бронзовой медали.

Азербайджанская команда участвует в данной олимпиаде с 2017 года, завоевав 4 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Отметим, что уже более 7 лет ООО Azercell Telecom в сотрудничестве с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования поддерживает процесс подготовки школьников к международным олимпиадам по информатике. За этот период азербайджанские школьники завоевали 77 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

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