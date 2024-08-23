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В Ташкенте стартовали переговоры Алиева и Мирзиёева (Live)

В Ташкенте стартовали переговоры Алиева и Мирзиёева (Live)

Алиев и Мирзиёев выступают с заявлениями для прессы.

11:50 В Ташкенте состоялась встреча Ильхама Алиева с Шавкатом Мирзиёевым в узком составе.

Далее началось первое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана.

11:54 В государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На площади, украшенной государственными флагами Азербайджана и Узбекистана, был выстроен почетный караул в честь президента Алиева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана.

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