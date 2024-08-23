В Ташкенте стартовали переговоры Алиева и Мирзиёева (Live)

Алиев и Мирзиёев выступают с заявлениями для прессы.
11:50 В Ташкенте состоялась встреча Ильхама Алиева с Шавкатом Мирзиёевым в узком составе.
Далее началось первое заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана.
11:54 В государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На площади, украшенной государственными флагами Азербайджана и Узбекистана, был выстроен почетный караул в честь президента Алиева.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана.