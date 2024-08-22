TƏBIB: Случаев оспы обезьян среди пациентов не зафиксировано

Среди пациентов медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), случаев заражения оспой обезьян не зафиксировано. Об этом сообщает TƏBIB.
В организации отметили, что у пациентов с подозрением на инфекцию берутся пробы, которые направляют в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава.
Также сообщается, что медицинские учреждения, подведомственные TƏBIB, оснащены всей необходимой инфраструктурой и противовирусными препаратами для лечения пациентов с вирусными заболеваниями.
Кроме того, специалисты Центра общественного здоровья и реформ Минздрава и TƏBIB разработали клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян. Этот протокол, утвержденный постановлением научно-медицинского совета Минздрава от 14 июня 2022 года №12, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям.