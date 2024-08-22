Казахстан вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко |
От заявки до вступления: чем хорош БРИКС для Азербайджана, а Азербайджан – для БРИКС |
Блинкен ошибся: Израиль не принял план США, переговоры под угрозой срыва |
Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки России под Москвой |
Алиев отправится в Узбекистан по приглашению Мирзиёева |
Тарас Загородний: Алиев – президент Азербайджана, а не Украины |
Израиль согласился вывести войска из сектора Газа |
Иран направил запрос на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС |
На COP29 Азербайджан призовет к глобальному прекращению огня |
Главное Общество

TƏBIB: Случаев оспы обезьян среди пациентов не зафиксировано

TƏBIB: Случаев оспы обезьян среди пациентов не зафиксировано

Среди пациентов медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), случаев заражения оспой обезьян не зафиксировано. Об этом сообщает TƏBIB.

В организации отметили, что у пациентов с подозрением на инфекцию берутся пробы, которые направляют в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава.

Также сообщается, что медицинские учреждения, подведомственные TƏBIB, оснащены всей необходимой инфраструктурой и противовирусными препаратами для лечения пациентов с вирусными заболеваниями.

Кроме того, специалисты Центра общественного здоровья и реформ Минздрава и TƏBIB разработали клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян. Этот протокол, утвержденный постановлением научно-медицинского совета Минздрава от 14 июня 2022 года №12, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев наградил сотрудников Службы безопасности президента
Общество

Ильхам Алиев наградил сотрудников Службы безопасности президента

2024/08/22, 12:21
ГЭЦ проведет экзамен для водителей такси, прошедших спецподготовку
Общество

ГЭЦ проведет экзамен для водителей такси, прошедших спецподготовку

2024/08/22, 11:35
TƏBIB: Случаев оспы обезьян среди пациентов не зафиксировано
Общество

TƏBIB: Случаев оспы обезьян среди пациентов не зафиксировано

2024/08/22, 09:49
В Лачине сожгли тонну конопли
Общество

В Лачине сожгли тонну конопли

2024/08/21, 21:49
Территории вокруг Аскеранской крепости в Ходжалы очищают от мусора
Общество

Территории вокруг Аскеранской крепости в Ходжалы очищают от мусора

2024/08/21, 20:18
Посол Азербайджана в Иране встретился с новым генсеком ОЭС
Общество

Посол Азербайджана в Иране встретился с новым генсеком ОЭС

2024/08/21, 19:43
Азербайджан и Starlink обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета
Общество

Азербайджан и Starlink обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета

2024/08/21, 19:16
Аббас Аббасов: Баку стал международной платформой по вопросам деколонизации
Общество

Аббас Аббасов: Баку стал международной платформой по вопросам деколонизации

2024/08/21, 18:53
Скончался журналист Наир Алиев
Общество

Скончался журналист Наир Алиев

2024/08/21, 16:32