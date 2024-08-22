TƏBIB: Случаев оспы обезьян среди пациентов не зафиксировано

83 Просмотров

Среди пациентов медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), случаев заражения оспой обезьян не зафиксировано. Об этом сообщает TƏBIB.

В организации отметили, что у пациентов с подозрением на инфекцию берутся пробы, которые направляют в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава.

Также сообщается, что медицинские учреждения, подведомственные TƏBIB, оснащены всей необходимой инфраструктурой и противовирусными препаратами для лечения пациентов с вирусными заболеваниями.

Кроме того, специалисты Центра общественного здоровья и реформ Минздрава и TƏBIB разработали клинический протокол по диагностике и лечению оспы обезьян. Этот протокол, утвержденный постановлением научно-медицинского совета Минздрава от 14 июня 2022 года №12, предназначен для терапевтов, педиатров, семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, а также специалистов по инфекционным и кожно-венерическим заболеваниям.