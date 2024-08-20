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Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию

Биржевая цена золота впервые в истории превысила отметку $2550 за унцию. Во вторник, 20 августа, на Чикагской товарной бирже (CME) декабрьский контракт на золото вырос на 0,4%, достигнув $2552 за унцию.

По данным Bloomberg, с начала года стоимость золота увеличилась более чем на 20% благодаря оптимизму инвесторов по поводу смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС составляет 71,5%, с текущих 5,25-5,5% до 5-5,25% годовых. Вероятность более значительного снижения до 4,75-5% оценивается в 28,5%.

Поддержку цене золота также оказывают крупные закупки металла центральными банками и рост спроса на золото как на защитный актив на фоне нарастающих геополитических рисков, включая напряженность на Ближнем Востоке.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, как отмечает РБК, подчеркнул, что основным положительным фактором для драгметалла стало снижение опасений по поводу рецессии в США и замедления глобального экономического роста. Эксперт подчеркнул сильные макроэкономические данные: потребительская инфляция в США в июле замедлилась до 2,9% в годовом исчислении с июньских 3%, а объем розничных продаж за тот же месяц вырос на 1% при прогнозе в 0,4%.

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