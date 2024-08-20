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В четырех возвращенных селах Газаха мин оказалось больше, чем ожидалось

В четырех возвращенных селах Газаха мин оказалось больше, чем ожидалось

В четырех селах Газахского района, возвращенных Азербайджану, обнаружено большое количество мин. Об этом сказал руководитель общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

По его словам, хотя на оккупированных территориях предполагалось наличие около 100 тыс. мин, после Отечественной войны выяснилось, что эта цифра превышает полтора миллиона.

Сафиханов добавил, что мониторинги были проведены и в четырех селах, возвращенных Азербайджану в процессе делимитации: «Эти территории также были массово заминированы. Наши саперы даже проводили поиски всего в 5-10 метрах от армянских постов. К сожалению, в ходе разминирования в этих четырех селах произошли взрывы мин».

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