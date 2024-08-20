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Трамп хочет предложить Илону Маску место в президентском кабинете

Трамп хочет предложить Илону Маску место в президентском кабинете

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.

По информации агентства, Трамп заявил, что готов предложить Маску либо позицию в президентском кабинете, либо роль консультанта, если тот согласится. Прямая цитата из интервью не приводится.

В интервью Трамп также жестко раскритиковал компанию Google, обвиняя её в нарушении антимонопольного законодательства. Он заявил, что компания действует как монополист на рынке интернет-поисковиков и что ей «придется заплатить высокую цену». При этом Трамп воздержался от комментариев относительно возможности принудительного разделения Google.

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