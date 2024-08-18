«Хезболла» опровергла сообщение WSJ о деталях ликвидации Фуада Шукра

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Публикация американской газеты Wall Street Journal, раскрывающая подробности гибели высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявила пресс-служба движения. Ранее американское издание, ссылаясь на источник в рядах «Хезболлы», сообщало, что внутренняя сеть ливанцев могла быть взломана Израилем для раскрытия местоположения и убийства Шукра.

«Управление связей со СМИ в «Хезболле» категорически опровергает сфабрикованную историю, которую сообщила Wall Street Journal о гибели командира Фуада Шукра. Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Также движение отметило, что ни один из троих авторов опубликованной статьи никогда не встречался с членами группировки «Хезболла».