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Макрона обвинили в предательстве и пригрозили импичментом

Макрона обвинили в предательстве и пригрозили импичментом

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» готова инициировать процедуру импичмента президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

В политической силе французского лидера обвинили в предательстве демократии и институциональном перевороте за отказ назначить новым премьер-министром их кандидата.

«Непокоренная Франция» грозится использовать все конституционные средства для лишения Макрона поста. В партии отметили, что не собираются смотреть сквозь пальцы на попытку президента проигнорировать главное правило демократии – все определяет народное голосование», – говорится в сообщении.

«Непокоренная Франция» входит в блок левых сил, который вышел победителем из парламентских выборов. Телеканал подчеркивает, что несмотря на это Макрон не поддерживает кандидата в премьеры от партии, считая его неспособным получить достаточно поддержки в парламенте для управления правительством.

«Решение главы государства можно охарактеризовать как институциональный переворот против демократии» – считают в «Непокоренной Франции».

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