Известны шокирующие детали смерти Мэттью Перри

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В ходе следствия смерти Мэттью Перри были арестованы пять человек, среди которых оказался его личный помощник Кеннет Ивамаса, который признал, что именно он ввел смертельную дозу препарата. Об этом пишет «ОК!»

Теперь стали известны его последние слова: он попросил Кеннета «поразить его большой дозой». Согласно судебным материалам, последняя доза кетамина, которую ему ввели, стала фатальной — актер был найден мертвым в джакузи своего дома 28 октября прошлого года.

Федеральный прокурор Мартин Эстрада заявил: «Ответчики использовали зависимости мистера Перри в целях собственного обогащения. Они знали, что поступают плохо. Они знали, что подвергают мистера Перри огромной опасности, и все равно продолжали свои действия. Они были больше заинтересованы в наживе, чем в том, чтобы заботиться о его здоровье».

После получения запрещенного препарата Перри захотел расслабиться в джакузи. Когда Ивамаса покинул дом и вернулся, он обнаружил актера без сознания.