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Армения повторно обстреляла Нахчыван

Армения повторно обстреляла Нахчыван

Около 03:20 16 августа подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджанской Армии, расположенным в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В указанном направлении нашими ведомствами приняты адекватные меры реагирования.

Ранее стало известно, что 15 августа, около 18:10, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, были обстреляны подразделениями Вооруженных сил Армении.

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