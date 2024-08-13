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Интернет-пакеты для роуминга от Azercell действуют в более чем 90 странах мира

Интернет-пакеты для роуминга от Azercell действуют в более чем 90 странах мира

Летние каникулы с интернет-пакетами Azercell для роуминга!

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell представляет доступные интернет-пакеты с различными объемами интернет-трафика. Эти пакеты действуют в сетях более чем 210 операторов в более чем 90 странах мира.

Самый большой портфель продуктов: Лидирующий оператор мобильной связи предлагает самый большой выбор интернет-пакетов для роуминга на локальном телекоммуникационном рынке. Абоненты Azercell могут воспользоваться интернет-пакетами для роуминга объемом 100 МБ на 1 день, 400 МБ на 3 дня, 1 ГБ на 14 дней и 3 ГБ на 30 дней. Корпоративные абоненты Azercell также могут активировать интернет-пакет для роуминга объемом 10 ГБ со сроком использования 30 дней.

Удобная и простая активация: Процесс активации пакетов очень удобен и прост. Активировать интернет-пакеты для роуминга можно посредством SMS, USSD-кода или в приложении «Azercell». Самое главное, нет необходимости выбирать приоритетного оператора в настройках телефона, так как трафик автоматически вычитается от сети, поддерживаемой пакетом. Подробнее: Интернет-пакеты для роуминга.

Абонентам тарифов «Premium» ежемесячно предоставляется интернет-пакет для роуминга объемом 1 ГБ, 2 ГБ или 3 ГБ в зависимости от выбранного тарифного пакета. Подробнее: Premium.

В рамках всех интернет-пакетов для роуминга Azercell во время путешествия предлагается бесплатное пользование приложением «Azercell», официальным сайтом Azercell и онлайн-чатом, а также перепиской в WhatsApp.

Следует отметить, что Azercell предлагает услуги роуминга в сетях более чем 390 операторов в более чем 165 странах мира.

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