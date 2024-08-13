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Маск может получить должность в администрации президента США

Маск может получить должность в администрации президента США

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск может получить должность в Белом доме в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Примечательно, что миллиардер сам напросился работать в администрации президента США.

В случае получения должности он может заняться вопросом ограничения государственных расходов. Об этом сообщает CNN.

Маск предложил принять участие в работе администрации Трампа, чтобы помочь ограничить расходы бюджета США. Миллиардер выдвинул идею создать правительственную комиссию по эффективности, которая бы рассматривала бюджетные траты.

«Я думаю, было бы здорово создать правительственную комиссию по эффективности, которая бы рассматривала эти вещи и просто следила за тем, чтобы деньги налогоплательщиков, с трудом заработанные деньги налогоплательщиков, тратились по назначению», – сказал Маск Трампу в разговоре, который транслировался в соцсети X.

В свою очередь кандидат в президенты США от Республиканской партии положительно отозвался на инициативу Маска. Трампа заявил, что ему «было бы очень приятно», если бы Маск был задействован в работе президента США. В частности, Трамп назвал гендиректора SpaceX «отличным экономщиком», имея в виду меры по сокращению расходов, которые он принял в своих компаниях.

По информации американских СМИ, Маск и Трамп еще в мае обсуждали потенциальную роль миллиардера в администрации президента США. Однако тогда Маск заявил, что якобы не собирается в политику.

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