Курская битва: Москва осталась в одиночестве

914 Просмотров

Бои под Курском продолжаются, и военные эксперты выдвигают разные, иногда очень неожиданные версии того, в чем заключается замысел украинского командования — от стремления взять под контроль газоизмерительную станцию в Судже до возможности обменять территории в Курской области на территории в Харьковской. Обстановка в Курской области продолжает обостряться, Россия теряет контроль над новыми территориями, обнадёживающих новостей не поступает. В экспертном сообществе всё активнее обсуждается вопрос: обратится ли Москва за военной поддержкой к странам-членам ОДКБ?

Строго говоря, пока нет никаких признаков подготовки такого обращения. Или, если угодно, подготовки общественного мнения к такому шагу. Впрочем, нет и чётких опровержений со стороны руководства самого ОДКБ, российского МИДа или Министерства обороны — о том, что такое обращение не готовится, журналистам сообщил депутат Госдумы и известный армянский лоббист Константин Затулин.

Дают ли бои в Курской области юридические основания для такого обращения — тоже сложный вопрос. Во всяком случае, как утверждают знающие люди, если, к примеру, страна НАТО напала на одного из своих соседей, не входящего в альянс, но противник перенёс боевые действия на её территорию, это не даёт права обращаться к союзникам за помощью на основе Статьи 5 Североатлантического договора.

В ОДКБ на этот счёт, конечно, свои правила, в том числе неписаные. И если быть честными, разговоры о том, что Москва привлечёт для участия в украинской войне своих союзников по ОДКБ, начались ещё весной 2022 года, в самом начале российского вторжения в Украину. Более того, украинской войне, если кто забыл, предшествовала высадка миротворцев ОДКБ в Казахстане по просьбе властей этой страны. Тогда, по мнению многих, ОДКБ удалось продемонстрировать свои способности быстро принимать решения и оперативно перебрасывать войска. Однако в Казахстане миротворцы ОДКБ решали скорее полицейские, чем сугубо армейские задачи. Им приходилось подавлять беспорядки, а не противостоять внешнему вторжению. Да и, по правде говоря, коллективные силы оперативного реагирования изначально создавались для противодействия цветным революциям, а не внешнему вторжению.

Однако в начале украинской войны многие были уверены, что организованное сопротивление ВСУ будет смято и опрокинуто в течение нескольких дней, и дальше останется только наводить порядок полицейскими методами. Уже в первые дни войны в Украине в засаду попадали военные колонны Росгвардии со щитами и дубинками на борту. Но на практике воинских контингентов из стран ОДКБ на украинском фронте так и не появилось, если не считать подразделений вроде армянского батальона Айка Гаспаряна. Своих солдат на украинский фронт не послала даже Беларусь, несмотря на то, что Россия для вторжения в Украину и ракетных ударов по украинским городам использовала территорию и воздушное пространство Беларуси.

Наконец, есть и ещё один аспект. Понятно, что Россия, обладая большими мобилизационными ресурсами, уже испытывает дефицит «пушечного мяса». Судя по многим признакам, в российских городах активно мобилизуют мигрантов, особенно тех, кто уже получил российское гражданство и по закону должен служить в армии. Призывать в солдаты собственное мужское население можно только до определённого предела. Не говоря уже о том, что есть разница между действующими военнослужащими и резервистами, которых в советской армии иронично называли «партизанами», и чьи боевые навыки, прямо скажем, зачастую оставляют желать лучшего. А партнёры по ОДКБ могут прислать на помощь России именно военных. Но… станут ли? Об этом не принято говорить вслух, но российское вторжение в Украину в первое время поддержала разве что Армения, где вывешивали баннеры с буквой Z, проводили Дни Республики Крым и в официальных релизах МВД писали «Республика Крым, Российская Федерация». В других столицах стран ОДКБ отношение к российской агрессии против Украины было куда прохладнее. Трудно сказать, как бы повернулась ситуация, если бы Кремлю удалось реализовать сценарий «Киев за три дня», но когда быстрой и победоносной войны не получилось, популярность этой войны за пределами России уж точно падает.

А значит, крайне маловероятно, что РФ публично обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

Нурани, обозреватель