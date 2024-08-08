Ботсвана воспользуется ресурсами «Азеркосмоса»

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«Азеркосмос» начал сотрудничество с Управлением гражданской авиации Ботсваны, расположенным в Южной Африке.

Согласно информации Космического агентства Азербайджана («Азеркосмос»), благодаря подписанному с упомянутым государственным органом долгосрочному партнерскому соглашению, в Ботсване будут предоставлены наземные услуги связи и передачи данных спутника Azerspace-1.

Отметим, что услуги спутниковой передачи данных Ботсване на африканском луче вещательного диапазона С спутника Azerspace-1 будет осуществляться впервые.