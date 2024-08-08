Главком ВСУ на фоне атаки на Курскую область провел звонок с командующим НАТО

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Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. Об этом Сырский написал в Facebook.

Стороны обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Главком ВСУ также выразил благодарность Каволи за выделенную военную помощь.

Кроме того, Сырский рассказал о главных потребностях Украины. Речь идет о средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним. Главкомы затронули вопросы усиления системы противовоздушной обороны, добавил он.