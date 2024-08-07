Хасрат Джафаров завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль (обновлено, фото, видео) |
Футболисты «Зиря» в добавленное время ушли от поражения в Хорватии (видео) |
Украинцы захватили еще 2 российских села (фото) |
Экс-посол Ирана: Армения ранее оккупировала территорию одной из соседних стран |
Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано |
СМИ: ВСУ получили приказ продвигаться на Курскую АЭС |
За выборами в Азербайджане будут следить сотни международных наблюдателей |
Опубликовано видео массовой сдачи в плен российских пограничников на КПП «Суджа» |
Минобороны России сделало новое заявление о боях в Курской области |
Главное Мир

Маск планирует чипировать людей для придания сверхспособностей

Маск планирует чипировать людей для придания сверхспособностей

Илон Маск считает, что с развитием технологий его компании Neuralink придется ускорять человеческий мозг. По его убеждению, скорость передачи данных можно было бы увеличить в 3−6 раз, пишет New Voice.

Идея о «скорости передачи данных» человека возникла во время размышлений о безопасности искусственного интеллекта и возможных барьерах на пути сближения человека и ИИ в будущем, говорит Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана.

«Низкая скорость передачи данных у людей, особенно наша медленная скорость работы, уменьшит связь между людьми и компьютерами», — отмечает миллиардер.

Маск настаивает, что цель состоит в том, чтобы каким-то образом увеличить «исходную скорость» человека, то есть то, как быстро мозг может отправлять сигналы на чип. По его убеждению, есть потенциал для увеличения этой скорости «на три, может, шесть, может, больше порядков». Более того, он считает, что у «сотен миллионов» будут чипы Neuralink в течение «следующих нескольких десятилетий».

«Если у вас есть тысячи людей, которые пользуются этой технологией годами, и риск минимален, то, возможно, в этот момент вы могли бы подумать о том, чтобы сказать: „Ладно, давайте нацелимся на дополнение“. Итак, мы не просто стремимся дать людям скорость передачи данных, эквивалентную скорости обычных людей. Мы стремимся дать людям, страдающим параличом или, возможно, имеющим полную потерю связи мозга с телом, скорость передачи данных, которая превышает скорость передачи данных нормальных людей. Пока мы там, почему бы и нет? Давайте дадим людям сверхспособности», — утверждает Маск.

Теги:
Из этой рубрики
Впервые с 2010 года в Юте казнили преступника
Мир

Впервые с 2010 года в Юте казнили преступника

2024/08/09, 00:46
Эмин Агаларов: После теракта отец был очень подавлен
Мир

Эмин Агаларов: После теракта отец был очень подавлен

2024/08/09, 00:31
Нетаньяху предпочитает "плохие отзывы в прессе хорошему некрологу"
Мир

Нетаньяху предпочитает «плохие отзывы в прессе хорошему некрологу»

2024/08/09, 00:20
Президент Мексики исключил арест Путина
Мир

Президент Мексики исключил арест Путина

2024/08/08, 22:17
Трамп намекнул на некомпетентность Камалы Харрис
Мир

Трамп намекнул на некомпетентность Камалы Харрис

2024/08/08, 20:52
Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано
Мир

Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано

2024/08/08, 20:41
Число жертв наводнений в Пакистане достигло 154
Мир

Число жертв наводнений в Пакистане достигло 154

2024/08/08, 19:59
Нетаньяху считает, что ликвидация Хании и Шукра приближает заключение мира
Мир

Нетаньяху считает, что ликвидация Хании и Шукра приближает заключение мира

2024/08/08, 18:00
Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять» (видео)
Мир

Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять» (видео)

2024/08/08, 17:32