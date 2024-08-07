«Пресса слишком фокусируется на стоимости часов». В Брюсселе ограбили главу представительства Азербайджана при НАТО и его жену

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В Брюсселе ограбили главу представительства Азербайджана при НАТО Джафара Гусейнзаде и его жену. Преступники ударили их по головам пистолетами и отобрали часы Rolex стоимостью 90 тыс. евро, сообщает sudinfo.be.

Гусейнзаде заявил, что 5 августа, около 15:00 по брюссельскому времени, двое неизвестных напали на них перед их домом в Бельгии. Преступники ворвались внутрь, угрожали оружием и ножом, потребовали отдать все ценности, отобрали сумку и часы.

Пострадавшие получили легкие травмы. Полиция немедленно прибыла на место и начала расследование. Гусейнзаде также отметил неприемлемость публикации фотографий их дома в СМИ по соображениям безопасности и выразил сожаление по поводу акцента на стоимости украденных часов. Посольство Азербайджана обратилось к бельгийской стороне с требованием принять меры для защиты дипломатов.

До этого сообщалось, что заместителя министра спорта Южного Судана обокрали во время парижской Олимпиады. По данным СМИ, злоумышленники украли сумку, в которой были $35 тысяч, документы и драгоценности.

В целом в Париже произошла серия краж у участников летних Олимпийских игр — 2024. Так, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

Ранее аргентинского футболиста ограбили на ОИ-2024.