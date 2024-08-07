Хасрат Джафаров завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль (обновлено, фото, видео) |
Футболисты «Зиря» в добавленное время ушли от поражения в Хорватии (видео) |
Украинцы захватили еще 2 российских села (фото) |
Экс-посол Ирана: Армения ранее оккупировала территорию одной из соседних стран |
Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано |
СМИ: ВСУ получили приказ продвигаться на Курскую АЭС |
За выборами в Азербайджане будут следить сотни международных наблюдателей |
Опубликовано видео массовой сдачи в плен российских пограничников на КПП «Суджа» |
Минобороны России сделало новое заявление о боях в Курской области |
Главное Мир

Глава МИД Венгрии назвал ЕС «фабрикой лжи»

Глава МИД Венгрии назвал ЕС "фабрикой лжи"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ЕС «брюссельской фабрикой лжи» из-за препятствования мирной инициативе премьер-министра Виктора Орбана, поддержки прекращения транзита нефти и обвинений в отношении миграционной политики, сообщает ТАСС.

Как написал Сийярно в Facebook, продуктивности «брюссельской фабрики лжи» не помешали ни факты, ни традиционное летнее затишье, «и ясно, что постоянные неудачи также не мешают ее работе».

«Впервые брюссельская фабрика лжи атаковала миротворческую миссию [Будапешта] после поездок Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Флориду. <…> Брюссель также оказался разоблачен по вопросу запрета транзита нефти по приказу украинцев, <…> в результате чего две страны – члена ЕС, в том числе и наша, сталкиваются с серьезными рисками в поставках энергоносителей. После двух неудач брюссельцы придумали еще одну ложь, утверждающую, что Венгрия пропускает в Евросоюз российских и белорусских шпионов. Мы уже доходчиво объяснили представителям стран Балтии, почему это наглая ложь, но, похоже, факты их не волнуют, да и Манфреда Вебера  тоже», – отметил он.

Сийярто также обвинил главу ЕНП в «венгрофобии» и написал, что ждет, что придумает руководство ЕС, страны Балтии или Манфред Вебер «в четвертый раз после того, как они потерпели неудачу в случае с третьей ложью».

Теги:
Из этой рубрики
Впервые с 2010 года в Юте казнили преступника
Мир

Впервые с 2010 года в Юте казнили преступника

2024/08/09, 00:46
Эмин Агаларов: После теракта отец был очень подавлен
Мир

Эмин Агаларов: После теракта отец был очень подавлен

2024/08/09, 00:31
Нетаньяху предпочитает "плохие отзывы в прессе хорошему некрологу"
Мир

Нетаньяху предпочитает «плохие отзывы в прессе хорошему некрологу»

2024/08/09, 00:20
Президент Мексики исключил арест Путина
Мир

Президент Мексики исключил арест Путина

2024/08/08, 22:17
Трамп намекнул на некомпетентность Камалы Харрис
Мир

Трамп намекнул на некомпетентность Камалы Харрис

2024/08/08, 20:52
Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано
Мир

Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано

2024/08/08, 20:41
Число жертв наводнений в Пакистане достигло 154
Мир

Число жертв наводнений в Пакистане достигло 154

2024/08/08, 19:59
Нетаньяху считает, что ликвидация Хании и Шукра приближает заключение мира
Мир

Нетаньяху считает, что ликвидация Хании и Шукра приближает заключение мира

2024/08/08, 18:00
Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять» (видео)
Мир

Зеленский похвалил ВСУ за «умение удивлять» (видео)

2024/08/08, 17:32