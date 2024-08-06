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Дом и автопарк Хабиба арестовали за долги

Дом и автопарк Хабиба арестовали за долги

Судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова общей суммой на 79 миллионов. По предварительным данным, это произошло из-за наличия у бойца долга в 302 миллиона рублей перед ФНС, по которому было начато исполнительное производство. Об этом сообщает Mash.

Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором:

Ferrari California T — 300 тысяч долларов.

Mercedes-Benz AMG GT S — 161 тысяча долларов.

Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов.

BMW 7-й серии — 101 тысяча долларов.

Toyota Land Cruiser — 85 тысяч долларов.

Toyota Tacoma — 44 тысячи долларов.

Также ранее ведомство заблокировало счета Eagle FC и благотворительного фонда, связанных с спортсменом. Также блокировка коснулась личных счетов и нескольких фирм бойца UFC. Одну из компаний, связанную с туризмом, закрыли по причине недостоверных сведений в официальных бумагах. Прямо сейчас Хабиб находится в Дубае, однако планирует возвращение в Дагестан в ближайшее время.

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