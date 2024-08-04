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В Великобритании усиливают защиту мечетей

В Великобритании усиливают защиту мечетей

Правительство Великобритании выделило дополнительную защиту для мечетей, которые могут подвергнуться нападению на фоне проходящих в стране антииммигрантских беспорядков. Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Иветт Купер.

«В свете позорных угроз и нападений, с которыми местные мечети столкнулись во многих общинах, правительство оказывает дополнительную оперативную поддержку через программу защиты и безопасности мечетей, а также поддержку со стороны местных полицейских сил», – сказала она.

Как отмечается в заявлении правительства, для этих целей будут задействованы средства упомянутой программы. На этот год на ее реализацию уже выделено £29,4 млн ($38 млн).

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