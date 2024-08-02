Турецко-израильский кризис продолжает накаляться

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После решения об ограничении доступа к Instagram в Турции глава МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети X пожаловался на Турцию и оскорбил президента Реджепа Тайипа Эрдогана, при этом упомянув и мэра Стамбула от оппозиции Экрема Имамоглу.

Вскоре после этого глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун жестко ответил израильскому министру, назвав его убийцей-психопатом.

«Нашему президенту и нашей стране нечему учиться у таких кровавых геноцидных убийц, как вы! За массовые убийства наших палестинских братьев и сестер и позорный геноцид, который вы совершили, однажды придется ответить», – отметил он.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу при этом отверг поддержку МИД Израиля.

«Я возвращаю вам это заявление, оскорбляющее флаг Турецкой Республики и президента Турецкой Республики, в полном объеме. Мы не будем учиться демократии и праву у того, на чьих руках кровь десятков тысяч детей. Да, все будет прекрасно. Когда Палестина станет свободной», – заявил он.