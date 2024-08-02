Иран обеспокоился флиртом Армении с Западом

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В Иране продолжают самым внимательным образом отслеживать политические «подвижки» на Южном Кавказе и вокруг него. И, разумеется, здесь не обошли вниманием недавние слушания в Сенате США, где помощник госсекретаря Джеймс О’Брайен озвучил стремление Вашингтона провести транспортный коридор в обход России и Китая по территории Азербайджана и Армении.

Эту новость, напомним, комментировал и Minval, отметив, в числе прочего, что уже есть транспортный коридор через Грузию. И вот теперь иранское агентство MEHR в своей англоязычной версии публикует комментарий, где отмечает, что США хотят заменить Грузию Арменией.

При этом напомним: сайт MEHR весьма близок к властям Ирана. И вряд ли исключительно по собственной инициативе пишет о «завязанных» на Армению планах США на Южном Кавказе, о «сложностях» Вашингтона в нахождении общего языка с властями Грузии и стремлении Вашингтона заменить её на Армению. То, что именно Армении отводится особая роль в укреплении позиций Запада на Южном Кавказе, давно не секрет. Свидетельством тому — и совместные с США военные учения в Армении, и назначение министерством обороны Армении американского советника, о чем представители США объявили вполне официально, и развёртывание в Армении наблюдательной миссии Евросоюза, и многое другое. Что по вполне понятным причинам не может не беспокоить Иран, которому очень не хочется получить у границ «форпост» сил, которые в Тегеране считают для себя враждебными.

Но вот что интересно. У Ирана есть посол в Армении — агаи Мехди Собхани. И этот посол опасного «флирта» Армении с Западом не видит в упор. Или, точнее, просто не хочет видеть. Во всяком случае, в своих докладах и депешах, которые Собхани отправляет в Тегеран, об этом ни слова. Глава иранского дипломатического представительства занят тем, что отправляет в свою столицу по сути ложные сведения «успокоительного» характера, чтобы в Тегеране спали спокойно и не беспокоились по поводу укрепления позиций Запада в Армении. Занят сей персонаж исключительно тем, что старательно портит отношения Ирана и Азербайджана, что, в общем-то, тоже соответствует завязанным на Армению планам Запада. Соответствует ли это интересам Запада — большой вопрос, но это уже другая тема.

И вот эти особенности дипломатической деятельности господина Собхани уже заставляют озвучивать неприятные вопросы: а на кого, собственно говоря, работает сей господин? Он забыл, представляет ли Иран в Армении или Армению в Иране? Или все куда серьезнее и опаснее? Будем реалистами: деятельность Собхани полностью укладывается в стратегию определённых кругов в Иране, которые пытаются всеми силами не допустить нормализации отношений Баку и Тегерана. Эксперты не исключают, что в основе своей эти силы выполняют заказ определённых кругов на Западе и по сути являются их агентурой. Реальная деятельность этих кругов в Иране дает сколько угодно оснований для таких выводов.

Но, как показывает статья на сайте MEHR, весьма близкого к властям Ирана, где поднят вопрос об укреплении позиций США и их союзников в Армении, в Тегеране многое меняется. В Иране многие понимают, какую миссию возлагает Запад на Армению в своих планах и какая опасность для Ирана здесь таится.

Так что вряд ли вся дипломатическая клоунада в исполнении Собхани приведёт к тем результатам, на которые рассчитывают его истинные хозяева.

Отдел политики Minval.az