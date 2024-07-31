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В Грузии завершили прокладку участка дороги к границе с Азербайджаном

В Грузии завершили прокладку участка дороги к границе с Азербайджаном

Строительство участка магистральной дороги Бакурцихе – Цнори, ведущей от Тбилиси к границе с Азербайджаном, завершено.

«Очень важно, что после открытия этой дороги автотранспорт не будет передвигаться в густонаселенном Цнори и шести прилегающих селах, что обеспечит разгрузку этих населенных пунктов. Новая дорога значительно улучшит стандарты движения и безопасности, втрое сократит время перемещения и в 2,5 раза повысит пропускную способность транспорта», – заявил на церемонии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которого цитирует «Репорт».

В свою очередь министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе отметил, что построенная 18-километровая дорога является частью международной магистрали Тбилиси – Бакурцихе – Лагодехи – Азербайджан.

Ранее транзитный маршрут пролегал через небольшие села.

Проект объездной дороги между городами Бакурцихе и Цнори в регионе Кахети на востоке Грузии включает двухполосную трассу и шесть мостов. Строительство нового участка дороги началось в 2022 году при поддержке Азиатского банка развития, его стоимость составила около 33 млн долларов.

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