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Россия проводит третий этап учений нестратегических ядерных сил (видео)

Россия проводит третий этап учений нестратегических ядерных сил (видео)

Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны РФ.

В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

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