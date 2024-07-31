Россия проводит третий этап учений нестратегических ядерных сил (видео)

82 Просмотров

Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны РФ.

В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.