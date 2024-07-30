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Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном

Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP) в поддержке необоснованных претензий со стороны армян во время Второй Карабахской войны.

Об этом Эрдоган сказал на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития от провинций в Анкаре. Его слова приводит «Репорт».

«Пока мы боролись с ответвлениями РКК в Сирии, депутаты от CHP путешествовали из страны в страну со своими сумками в руках, пытаясь оправдать этих убийц. Пока мы принимали меры против объединений негодяев из FETÖ, руководство CHP позировало перед тряпьем этой организации и делало заявления в ее поддержку. После освобождения Карабаха от 30-летней оккупации, самая резкая критика поступила вновь от руководства CHP. Именно они выносили на повестку необоснованные претензии армян», – сказал турецкий лидер.

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