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Спецпредставители Турции и Армении договорились по визам и ж/д погранпереходу (фото, обновлено)

Спецпредставители Турции и Армении договорились по визам и ж/д погранпереходу (фото, обновлено)

На армяно-турецкой границе прошла пятая встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Вене более 2 лет назад – 1 июля 2022 года.

Далее встреча спецпредставителей Армении и Турции продолжилась уже на турецкой стороне границы.

Перед встречей Рубинян и Кылыч обошли отремонтированный контрольно-пропускной пункт Маргара.

Как сообщает МИД Армении, по итогам встречи на пункте пропуска Маргара-Алиджан стороны договорились оценить технические потребности региона, которые позволят запустить железнодорожный пограничный переход Ахурик/Акьяка и взаимно упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических/официальных паспортов.

Рубинян и Кылыч подтвердили настрой на «продолжение процесса урегулирования без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели полного урегулирования между двумя странами».

Спецпредставители Турции и Армении договорились по визам и ж/д погранпереходу (фото, обновлено)

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