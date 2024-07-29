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В Джейранбатанском водохранилище повысился уровень воды

В Джейранбатанском водохранилище повысился уровень воды

Уровень воды в Джейранбатанском водохранилище повысился по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов, передает Report.

Уровень воды в Джейранбатанском водохранилище составляет 27,49 метра, а объем – 171,37 млн кубометров, тогда как в соответствующий период прошлого года данные показатели составляли соответственно 24,64 метра и 135,35 млн кубометров.

В прошлом месяце уровень воды в водохранилище составлял 27,87 метра.

«В летние месяцы из-за большого спроса на воду уровень воды падает на 1 см в сутки. Наши сооружения берут воду с высоты 18 метров. Водозабор в летние месяцы находится в пределах нормы», – говорится в информации.

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