Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети

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Массовые диверсии были осуществлены на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции, сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, в ночь на понедельник были перерезаны кабели этих операторов в департаментах Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. По предварительным данным, всего было зафиксировано 28 инцидентов, большинство из которых затронули фиксированные линии связи. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как писал ранее Minval, диверсанты атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV по всей Франции, что вызвало перебои в железнодорожном движении и выявило пробелы в системе безопасности страны в преддверии открытия Олимпийских игр в Париже.

Скоординированные диверсии произошли в тот момент, когда во Франции проходила крупномасштабная операция по обеспечению безопасности с участием десятков тысяч полицейских и военных.