СМИ: Ответный удар Израиля по Ливану ожидается в течение 48 часов (видео)

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Предполагается, что новая большая война грядёт уже через 48 часов. Опубликованы тревожные кадры, подтверждающие решительные намерения Израиля.

По данным целого ряда источников, новая большая война грядёт уже через 48 часов. Речь о потенциальном вооружённом конфликте Израиля и Ливана.

Один из инсайдеров, ссылаясь на собеседников в западном дипломатическом сообществе, передаёт, что представители США и ряда других стран уже не сомневаются: Тель-Авив скоро пойдёт на серьёзную эскалацию противостояния, это вопрос ближайших двух суток.

Утверждается, что американская сторона в рамках закулисных переговоров пытается отговорить руководство Израиля от атак на крупные ливанские города, прежде всего на Бейрут. Впрочем, перспективы сомнительны.

В связи с этим Соединённые Штаты параллельно работают над обеспечением безопасности израильского воздушного пространства на случай вероятного обострения и ударов «Хезболлы».

Кроме того, опубликованы тревожные кадры, подтверждающие воинственные намерения ЦАХАЛ. Так, на видео попало движение израильской бронетехники в северном направлении – к ливанской границе.

