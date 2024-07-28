СМИ: Ответный удар Израиля по Ливану ожидается в течение 48 часов (видео)

Предполагается, что новая большая война грядёт уже через 48 часов. Опубликованы тревожные кадры, подтверждающие решительные намерения Израиля.
По данным целого ряда источников, новая большая война грядёт уже через 48 часов. Речь о потенциальном вооружённом конфликте Израиля и Ливана.
Один из инсайдеров, ссылаясь на собеседников в западном дипломатическом сообществе, передаёт, что представители США и ряда других стран уже не сомневаются: Тель-Авив скоро пойдёт на серьёзную эскалацию противостояния, это вопрос ближайших двух суток.
Утверждается, что американская сторона в рамках закулисных переговоров пытается отговорить руководство Израиля от атак на крупные ливанские города, прежде всего на Бейрут. Впрочем, перспективы сомнительны.
В связи с этим Соединённые Штаты параллельно работают над обеспечением безопасности израильского воздушного пространства на случай вероятного обострения и ударов «Хезболлы».
Кроме того, опубликованы тревожные кадры, подтверждающие воинственные намерения ЦАХАЛ. Так, на видео попало движение израильской бронетехники в северном направлении – к ливанской границе.