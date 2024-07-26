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Диверсия во Франции перед Олимпиадой: парализовано движение поездов

Диверсия во Франции перед Олимпиадой: парализовано движение поездов

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов, сообщает в пятницу Le Figaro.

В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска «констатированы три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока». По данным SNCF, движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже.

«Минувшей ночью скоординированные злонамеренные действия были направлены против нескольких линий скоростных поездов, что серьезно нарушит движение транспорта до этих выходных», – написал министр транспорта Франции Патрис Вергрите в сети X.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера осудила «акты саботажа», заявив на канале BFMTV, что «играть против игр – значит играть против Франции, против своей команды».

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