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Турция и Россия хотят возобновить совместное патрулирование на севере Сирии

Турция и Россия хотят возобновить совместное патрулирование на севере Сирии

Военные ведомства Турции и России ведут переговоры о возобновлении спустя четыре года совместного патрулирования шоссе М-4 на севере Сирии.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

«Вооруженные силы Турции прилагают необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия в регионе и продолжат делать это в будущем. В этом контексте мы изначально говорим о необходимости обеспечения безопасности трассы М-4. Переговоры с собеседниками по этому вопросу продолжаются», – отметили источники.

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