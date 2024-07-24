СГБ Грузии: Живущие в Украине экс-представители власти готовят убийство Иванишвили

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Служба госбезопасности (СГБ) Грузии расследует подготовку убийства основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили бывшими представителями грузинской власти, которые проживают в Украине.

Об этом говорится в заявлении СГБ.

«Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными лицами грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающих в Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили», – говорится в заявлении.

По данным ведомства, целью убийства Иванишвили являются беспорядки, ослабление власти и ее свержение «деструктивными силами». В рамках уголовного дела ведутся активные следственные и оперативно-поисковые мероприятия, опрашиваются конкретные лица.

Уголовное дело возбуждено по статьям 18-323 («Подготовка террористического акта») и 315 («Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии») УК Грузии.